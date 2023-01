Lyt til artiklen

Folketingets beskæftigelsesordfører er indkaldt til møde om store bededag i Beskæftigelsesministeriet klokken 13.

De seneste dage er det økonomiske grundlag for afskaffelsen af helligdagen blevet kritiseret, og flere kilder mener, at regeringen nu vil præsentere den konkrete plan for ordførerne.

