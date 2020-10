Sebastian Dorset er gæstevært i Q&CO, hvor han sammen med Henrik Qvortrup gennemgår ugens store og små mediehistorier.

Morten Messerschmidts mikrofon blev slukket under tirsdagens P1 Debat, fordi DF’eren langede ud efter unge demonstranter på Christiansborgs Gårdsplads, der ifølge ham, skulle passe deres skole i stedet for at demonstrere for klimaet.

Berlingske Media købte i denne uge 40% af Radio Loud. Vi spørger Berlingskes koncerenchef, Anders Krab Johansen, hvad hans mediehus vil med en ungdomsradio, som ingen lytter til.

Vild med Dans har netop startet sin 17. sæson på TV2. Vi har besøg af en af programmets faste dommere Jens Werner til en snak om, hvorfor programmet stadig kan være aktuelt og blive set efter så mange år.

Og så er Avisen Danmarks politiske redaktør, Thomas Funding, på besøg. Han søgte tilbage i august en aktindsigt hos Statens Serum Institut, hvor han ville se en mailkorrespondence. Under mystiske omstændigheder fik han afslag på afslag indtil han i sidste uge kunne læse i ITWatch, at alle Statens Serum Instituts mails er gået tabt.