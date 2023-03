Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Regeringen fremlægger sin plan for 'fremtidens sundhedsvæsen.

Planen kommer efter heftig kritik af sundhedsvæsnet, hvor den ene sag efter den anden er kommet frem. Senest er det kommet frem, at ventetiden på en kræftafdeling på Aarhus universitetshospital er så lang, at det kan have kostet menneskeliv. Følg pressemødet nedenfor.