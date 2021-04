Klokken 13 tager Mette Frederiksen, Jakob Ellemann-Jensen og resten af partilederne hul på en udvidet partilederdebat i Folketingssalen.

Genåbningen af Danmark bliver unægteligt et stort tema, eftersom partierne bag genåbningsaftalen skal mødes på torsdag for at drøfte, om Danmark skal genåbnes hurtigere, end der er lagt op til.

