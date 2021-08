Stridighederne har været tydelige i Dansk Folkeparti, efter Peter Skaarup og Kristian Thulesen Dahl modsagde Morten Messerschmidt i retssagen mod næstformanden.

Men torsdag aften så et nyt lydklip dagens lys i Berlingske.

På lydklippet, som er optaget på partiets sommergruppemøde i 2015, kan man tydeligt høre Morten Messerschmidt nævne, at der var en EU-konference ved sommergruppemødet.

Det har Peter Skaarup og Kristian Thulesen Dahl ellers afvist i retten under vidneansvar, hvilket var med til at få Messerschmidt dømt for svindel med EU-midler og dokumentfalsk.

B.T. følger sagen og forsøger at få DF-toppen i tale på Christiansborg.