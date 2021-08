Sygeplejerskernes over to måneder lange strejke ser nu ud til at ende brat.

S-regeringen annoncerede onsdag aften, at den vil lave et indgreb mod den faglige konflikt mellem sygeplejerskerne og arbejdsgiverne,

Indgrebet skal tvinge sygeplejerskerne tilbage på arbejde, uden at de får en krone mere i lønposen, end der er lagt op til i den overenskomstaftale, som sygeplejerskerne nedstemt to gange.

Det har fået både Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti til at fare i flint. De kræver mere i løn til sygeplejerskerne og vil derfor ikke stemme for selve lovindgrebet.

Regeringen har dog sikret sig et flertal med De Radikale og de øvrige borgerlige partier.

Indgrebet behandles som en hastelov, der allerede skal træde i kraft på lørdag.

Det kræver tre fjerdedeles flertal i Folketinget, hvilket regeringen ser ud til at have samlet, fordi SF stemmer for hastebehandlingen, selv om partiet er imod selve lovindgrebet.

