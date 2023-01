Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Klokken 9 torsdag morgen skal statsminister, Mette Frederiksens (S), åbningstale fra tirsdag debatteres i Folketingssalen. Efter alt at dømme kommer især et emne til at fylde i salen – nemlig spørgsmålet om store bededag.