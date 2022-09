Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Valgkampen er endnu ikke udskrevet – men nu er det tid til at Mette Frederiksen, Søren Pape Poulsen og Jakob Ellemann mødes i direkte debat for første gang.

I der sker når der i aften kl. 21.00, når DR sender den første livedebat mellem de tre statsministkandidater.

Vi følger debatten her i livebloggen, hvor du også kan stille spørgsmål hele aftenen.

På vores redaktion i Pilestræde er vi heldige at have selskab af Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og De Radikales politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, der kommenterer debatten live for os fra kl. 21.00.