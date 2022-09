Lyt til artiklen

Klokken 13.00 præsenteres en advokatundersøgelse, der tager stilling til, om statsminister Mette Frederiksen og andre ministre ville kunne dømmes i en rigsret for deres håndtering af minksagen.

Det er Nye Borgerlige, der har samlet i alt 800.000 kroner ind til at få rapporten lavet hos advokatfirmaet Lund Elmer Sandager.



Præsentationen finder sted i Tivoli Congress Center i København. Du kan følge med her på B.T. både før, under og efter, at rapporten præsenteres.