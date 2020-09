(ARKIV) Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i åbent samråd om beslutningen undtagelsesfrit at adskille ægtepar på asylcentre, hvor den ene ægtefælle er under 18 år, i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg, fredag den 23. juni 2017. På førstedagen i Instrukskommissionens kom det frem, at Inger Støjberg blev advaret om, at hendes instruks omkring asylpar kunne være ulovlig. Det skriver Ritzau, torsdag den 14. maj 2020.. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard