Onsdag forventes at være det sidste retsmøde i sagen mod Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt. Han er tiltalt for svindel med EU-midler og dokumentfalsk.

Det er endnu uvist, hvem der skal afhøres i dag. Men det forlyder, at det primært bliver udenlandske vidner. Dog er der mulighed for at Messerschmidt også skal genaføres i retten i Lyngby.

B.T. følger sagen live fra retten.