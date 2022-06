Lyt til artiklen

Grundlovsdag er altid en stor politisk dag. Men i år bliver den endnu vildere.

Lars Løkkes parti, Moderaterne, holder stiftende årsmøde i Vejle, hvor et partiprogram og en kandidatliste bliver præsenteret.



Imens har Mette Frederiksen varslet, at hun er klar til at danne et regering med flere partier efter et valg.



Følg årsmøde og grundlovstaler live her: