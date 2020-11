Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen holder lørdag formiddag landsmødetale. Det forventes, at han vil kritisere regeringen for den ulovlige ordre om at aflive alle mink i Danmark.

Talen vil blive holdt i Roskilde foran et mindre publikum. På grund af coronapandemien blive talen transmiteret digitalt. Følg med i live-bloggen herunder samt i video-afspilleren øverst.