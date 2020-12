Rigspolitiet erkender, at man godt vidste, at det ikke var lovligt at kræve dyr aflivet uden for smittezonerne, da politiet lavede det omdiskuterede actioncard.

Dermed rejser et overvældende spørgsmål sig: Har justitsminister Nick Hækkerup været bekendt med politiets ageren?

Minkskandalen har allerede kostet fødevareminister Mogens Jensen jobbet. Følg med LIVE her, og se, hvordan Nick Hækkerup klarer sig igennem samrådet. Du kan blive klogere på hele sagen her.