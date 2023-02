Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Torsdag skal Folketinget i salen for at førstebehandle regeringens forslag om at afskaffe store bededag - og det tegner til at blive en heftig debat.

Allerede fra morgenstunden har otte partier i fællesskab opfordret regeringen til at trække forslaget tilbage - men det kommer ikke til at ske, vurderer B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen. Følg debatten her: