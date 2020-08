Fredag holder Liberal Alliance sommergruppemøde i Nyborg og i den forbindelse bliver der afholdt pressemøde klokken 11:00.

Pressemødet kommer et døgn efter, at B.T. torsdag kunne afdække, at Liberal Alliance-leder Alex Vanopslagh blandede sig i sin kærestes fratrædelse, mens hun var ansat på partikontoret. Du kan følge pressemødet i livebloggen herunder: