Et ugens mest omtalte partier, De Konservative, holder i disse dage sommergruppemøde på Egelund Slot.

Klokken 12 er der inviteret til pressemøde, hvor formand – og den nyudklækkede statsministerkandidat – Søren Pape Poulsen vil tale. Du kan følge med øverst på siden.

B.T. liveblog er i øjeblikket ude af drift – der arbejdes på at løse problemet. Vi fortsætter med at skrive her:

Klokken 12.59: Alle embedsmænd, som har fået kritik af Minkkommissionen burde være sendt hjem, mener Pape.

Men han vil ikke kommentere på, om han har tillid til enkelte embedsmænd, hvis han bliver statsminister.