SFs handicap-udspil

Med SFs udspil ‘Bedre vilkår for mennesker med handicap’, præsenterer SF fem konkrete indsatsområder og en plan for, hvor pengene skal komme fra.

Bedre muligheder for at blive boende hjemme

Indtil et barn med fysisk eller psykisk handicap bliver 18 år, er det muligt for forældre at få tabt arbejdsfortjeneste, handicaphjælp og hjælp til aflastning og overvågning af barnet. Når barnet bliver 18 år og myndig, gælder helt andre vilkår. Men den handicappede er ikke nødvendigvis klar til at flytte hjemmefra på 18-års fødselsdagen. Det er ikke altid lige let at starte liv i egen bolig, eget værelse eller på et bosted. Slet ikke med et handicap, der kræver ekstra tid både til uddannelse og udvikling. I mange tilfælde ender det i en tvangsinstitutionalisering af barnet.

Unge med alvorlige fysiske- og psykiske handicap skal ikke tvinges på en døgninstitution, når de bliver 18 år. Flere unge med handicap skal have muligheden for at blive boende hjemme. Derfor skal ordningen med tabt arbejdsfortjeneste, overvågning, aflastning m.v. kunne forlænges i fem år efter det 18. år. En lille gruppe unge med meget svære handicap kan dog have et så begrænset udviklingspotentiale, at det ikke kan føre til liv i egen bolig, og i sådanne tilfælde skal der være mulighed for en permanent forlængelse.

Bedre rammer for handicaphjælp

Flere og flere borgere oplever, at der er lagt pres på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) i form af afslag på hjælp eller beskæringer i hjælpen. Ordningen - måske bedre kendt som handicaphjælp - har for alvor givet borgere med handicap bedre mulighed for et liv på egne betingelser. SF vil derfor forbedre rammerne for ordningen. Herunder skal udmålingsbekendtgørelsen ændres, således at der kan sikres tilstrækkelig dækning af udgifter til administration af BPA-ordningen og oplæring af brugerne. Endvidere skal borgere ned progredierende sygdomme som f.eks. ALS tilbydes et pakkeforløb, således at de får øget hjælp i takt med sygdomsudviklingen. Herved sikres, at de ikke skal søge igen og igen om udvidet hjælp. Endelig skal der være bedre muligheder for at tage sin hjælper med i forbindelse med hospitalsindlæggelse.

Førtids- og fleksreformen

SF ønsker at handicappede og andre, der har en beskeden arbejdsevne uden muligheder for en væsentlig forbedring af denne skal kunne få førtidspension uden langstrakte resurseforløb. I dag er det desværre blevet en alt for lang og udmattende proces. Tilkendelsen af førtidspension skal foretages af en uafhængig instans uden økonomiske interesser i sagen. Det skal således ikke være kommunerne, da de hidtidige erfaringer fra førtidspensionsordningerne viser en betydelig grad af kassetænkning.

Lettere adgang til hjælpemidler

I dag kan det være en langstrakt og tung proces at få hjælpemidler hos kommunen. For hjælpemidler som rollatorer mv. med en begrænset udgift bruges undertiden flere penge på sagsbehandling end på selve hjælpemidlet. SF foreslår, at beslutningen uddelegeres til den enkelte sagsbehandler, og at der skal tages stilling i løbet én uge. For dyrere hjælpemidler skal sagsbehandlingstiden ned, og tvivl skal i højere grad komme den handicappede til gode.

Bedre fysiske adgangsforhold

Der afsættes en pulje på 100 mio. kr. pr. år til forbedringer af de fysiske adgangsforhold for handicappede.

Kommuner og regioner skal kunne søge puljen med medfinansiering. Derudover skal reglerne om tilgængelighed selvfølgelig følges ved nybyggeri, hvilket desværre ikke altid er tilfældet i dag.

Økonomi

Det vurderes, at det vil koste ca. 25 mio. kr. årligt at give handicappede unge bedre mulighed for at blive boende hjemme længere. Bruttoudgiften er højere, men 75 pct. af udgifterne dækkes allerede i dag af offentlige midler – enten i form af såkaldte "andre løsninger" eller gennem døgnanbringelse på institution.

Der afsættes derudover 100 mio. kr. årligt til at forbedre rammerne for Borgerstyret Personlig Assistance. De i alt 125 mio. kr. årligt til disse to tiltag finansieres via råderummet. Puljen på 100 mio. kr. til bedre adgangsforhold finansieres fra den statslige investeringsramme.