Velfærdsbrøl. Varm luft. Verbale slagsmål. Dét er nogle af de største problemer i dansk politik i det herrens år 2019. I hvert fald hvis man spørger én, der om nogen har et sammenligningsgrundlag.

»Alt for meget handler om at genere hinanden,« siger Lise Nørgaard. 101 år.

Den populære forfatter savner ganske enkelt saglighed og debatter i dansk politik. I stedet for shitstorme på de sociale medier.

»Jeg ser ikke Facebook. Det interesserer mig ikke, og jeg gider ikke engang lukke op for at se, at ingen kan lide mig. Det er jeg sgu da ligeglad med,« starter hun og fortsætter:

»Men det undrer mig, at politikerne hele tiden ytrer sig på de sociale medier i stedet for at gå ad mere fornuftige kanaler.«

»Det er en dårlig vane, de har fået, at alt skal ud på Facebook eller Twitter. Og når de så opdager, at der er nogle hager ved det, at de får ørerne i maskinen, så skal man høre om det i stedet,« siger Lise Nørgaard. Klar i mælet.

Til gengæld er hun knap så skråsikker, når det kommer til, præcis hvor krydset skal sættes ved det kommende valg.

»Jeg vedstår, at jeg er borgerlig, men der er jo meget at vælge imellem, og selvom jeg nok er nogenlunde sikker på, hvad jeg vil stemme, så gør jeg mig mine tanker,« siger Lise Nørgaard og tilføjer tørt:

»Selv om jeg jo nok er død, når de kommer til at sætte alle deres narrestreger ud i praksis.«

Præcis ved hvilket parti og hvilken kandidat hun vil sætte sit kryds, er hun således langtfra afklaret omkring.

»Jeg kunne dog ikke drømme om at stemme på Klaus Riskær. Men det bliver interessant at se, om hans parti kan komme ind på populisme og smarthed.«

»Sådan er demokratiet jo også. Det giver enhver tosse - jeg nævner ingen navne - ret til at stille op med nogle luftige budskaber,« siger hun. Og fortsætter:

Det handler alt for meget om at genere hinanden. Lise Nørgaard om den politiske debat

»Der er forfærdelig mange ting, som jeg ikke er enig med politikerne i. Og jeg synes, at ingen af partierne tager fat på de egentlige problemer, som i høj grad er klimaet. Det bekymrer mig.«

I stedet lyder der ifølge Lise Nørgaard alt for mange 'velfærdsbrøl' fra politikerne.

»Alle deres velfærdsbrøl. Det er jo bare en billig måde at få fat i vælgerne på,« mener hun.

»Det er udmærket, at man vil øge velfærden, for det er der også brug for, men det ville klæde politikerne, hvis de også kom med et forslag om, hvordan man fandt pengene til al den herlighed.«

Synes du som Lise Nørgaard, at klimaet fylder for lidt i debatten?

»Man mangler en dyberegående økonomisk tænkning. Pengene kommer jo ikke af sig selv. Der kommer alt for mange dårligt gennemarbejdede forslag for at indsamle de ubefæstede sjæle,« siger Lise Nørgaard.

»Når jeg er i tvivl ved dette valg, er det dels, fordi der virkelig er mange vigtige problemer, som de bør løse. Selv om det ikke vil gå ud over mig, at de bliver løst.«

»Dels handler alt for meget om at genere hinanden. Den saglige politiske debat, som jeg husker fra det meste af mit liv, er veget til fordel for, at man hele tiden ser, hvad modparten siger, og opfinder en masse halve hidsige argumenter imod det.«

»Alle de verbale slagsmål. De kan være meget underholdende, men det er ikke positivt og sagligt.«