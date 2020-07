Kendiseffekten har sendt Veganerpartiet meget tæt på det endelige mål om at blive opstillingsberettiget til næste folketingsvalg.

I skrivende stund har veganerne fået 17.305 vælgererklæringer og mangler blot 2877 erklæringer, før partiet står på stemmesedlen, når Mette Frederiksen udskriver valg.

Men Veganerpartiet har fået en værdifuld hjælp fra kendisser som Linse Kessler og Pitzner-familien, som bl.a. er kendt fra tv-programmet 'Diamantfamilien'. Realitystjernerne har opfordret deres mange hundrede tusinde følgere på sociale medier til at støtte Veganerpartiet.

Og det har virket.

I 'Diamantfamilien' følger seerne familien Pitzner, som består af mor Katerina og hendes tre døtre, Thalia, Elvira og Ophelia. De har nu valgt at støtte Veganerpartiet på sociale medier.

»Linse og Pitzner-familien har virkelig rykket noget på vælgererklæringerne her på det seneste. Vi har kontaktet dem, fordi vi ved, at de også mener, at dyrene bliver skidt behandlet i landbruget. Og så har de heldigvis støttet vores sag på de sociale medier, hvor de når ekstremt bredt ud,« siger Michael Monberg, forperson i Veganerpartiet.

Linse Kessler har godt en halv million følgere på Instagram, mens Pitzner-familien har næsten 350.000 følgere til sammen.

Ifølge Linse Kessler er der brug for et parti, som »kæmper 100 procent for dyrene og et vegansk samfund«.

»Jeg bliver så skuffet, når jeg hører de andre partier. Så siger Dansk Folkeparti noget om dyrevelfærd, så siger Socialdemokratiet noget, men der sker bare ingenting. Kødproduktionen har aldrig været større, og det er til at tude over, hvor dårligt dyrene har det,« siger Linse Kessler til B.T.

Hun er selv hoppet med på veganerbølgen og forsøgte sig sidste år med et vegansk takeaway-eventyr, som dog måtte lukke, før det rigtig kom i gang.

Men den veganske mission er ikke død for realitystjernen, som vil kæmpe videre for at få Veganerpartiet på stemmesedlen.

»Jeg har tænkt mig at lave et opslag, når de (Veganerpartiet, red.) er rigtig tæt på, for at få de sidste vælgererklæringer i hus,« siger Linse Kessler.

Også Thalia Pitzner fra 'Diamantfamilien' har opfordret sine følgere til at støtte Veganerpartiet.

»Selv om jeg ikke er enig med alt, hvad Veganerpartiet mener, så synes min familie og jeg, at dyrene skal have en stemme, hvilket de desværre ikke har i Folketinget i dag. Det er fedt, at man kan bruge sin rolle som influenzer i en sag, som gør en forskel,« siger hun.

Veganerpartiet laver happening og klæder Den Lille Havfrue ud som en gris på Langelinie i København onsdag 29. januar 2020. Happeningen er en protest imod pladsforholdene i den danske svineproduktion. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

Veganerpartiet har slået sig op på at afskaffe den industrielle kødproduktion i Danmark, ligesom hensynet til miljø, klima, dyrevelfærd og personlig frihed skal være milepælene i alle politiske beslutninger.

»Vores mission er at sætte økosystemer først – også på bekostning af vores behov som mennesker i visse tilfælde, da vores overlevelse afhænger af det,« siger Michael Monberg.

Veganerpartiet står dog i en situation, hvor deres vælgererklæringer løbende udløber, fordi en erklæring kun er gyldig i 18 måneder.

»Det er nu eller aldrig, hvis vi skal komme på stemmesedlen. I næste måned udløber kun 300 erklæringer, men jeg forventer, at vi får langt flere nye erklæringer ind. Jeg forventer, at vi er nået målstregen til oktober. Men jeg tør ikke garantere noget,« siger Michael Monberg.

Veganerpartiet blev stiftet i november 2018 og har siden da været involveret i flere kontroversielle sager. Bl.a. er medstifter Henrik Vindfeldt blevet politianmeldt for ulovlig indtrængen i en svinestald.