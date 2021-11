Venstres spidskandidat til borgmesterposten i Odense, Christoffer Lilleholt, stemte tirsdag – kort efter at stemmestederne åbnede – sammen med sin far Lars Christian Lilleholt på Sct. Knuds Gymnasium.

»Vi tror i den grad, vi kan vinde valget,« siger borgmesterkandidaten, der dog samtidig medgiver, at det ikke nødvendigvis bliver en borgmesterpost til Venstre.

»Vi er klar over, at Venstre har nogle udfordringer på landsplan og lokalt. Så derfor arbejder vi på at kunne få en borgerlig borgmester, og om det bliver en konservativ eller en Venstre-mand, det er vi sådan set ligeglad med,« siger Christoffer Lilleholt til B.T.

Men selvom borgmesterposten måske har lidt lange udsigter, så er han glad for at kunne stemme sammen med sin far på valgdagen.

»Det er altid en fornøjelse. Vi har en tradition for, at vi stemmer sammen i familien, og det gør vi også i dag, så det er jeg glad for,« siger han.

Den tidligere minister for Venstre Lars Christian Lilleholt gjorde det meget klart, at han var glad for at kunne sætte kryds ved sin egen søn, Christoffer Lilleholt.

»Det er den utrolig dejlig følelse. Jeg synes, han har ført en meget flot valgkamp. Det er meget sjældent, at jeg ikke selv har stået på stemmesedlen, så jeg er super glad for, at min søn står på stemmesedlen«, siger Lars Christian Lilleholt.

Valghandlingen var en af de første opretstående aktiviteter for den tidligere minister, som fik amputeret storetåen på venstre fod i oktober måned. Det skete efter mange dages indlæggelse med for høje infektionstal. Han skal nu hjem og pleje sit ben, mens han skal vente i spænding på resultatet i aften.