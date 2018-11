Først kaldte ministeren Klimarådets konklusioner forvrøvlede. Så udnævnte han en ny formand.

Der er overhovedet ingen sammenhæng.

Så klar er afvisningen fra energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) af, at der skulle ligge politiske årsager bag udnævnelsen af en ny formand for Klimarådet.

Spekulationerne er opstået, efter at det tirsdag blev meddelt, at 54-årige Peter Møllgaard, der er professor og dekan ved Maastricht University School og Business and Economics, overtager formandsposten efter Peter Birch Sørensen.

Udnævnelsen falder nemlig sammen med, at Lilleholt fredag kaldte Klimarådets konklusioner om, at regeringen sænker tempoet i den grønne omstilling, for "forvrøvlede.

- Der er ingen sammenhæng overhovedet mellem det. Vi har valgt at pege på en ny formand for Klimarådet. Det er ikke i utilfredshed med den nuværende formand, siger Lilleholt.

- Peter Birch Sørensen har gjort det rigtig godt som formand. Vi har ikke altid været helt enige. Men Klimarådets opgave er jo også at udfordre regeringen og de synspunkter og planer, regeringen kommer med.

- Det har Peter Birch Sørensen gjort på fortrinlig vis. Men vi har ønsket, at der skal nye øjne til. Derfor har vi peget på en meget, meget kvalificeret afløser.

/ritzau/