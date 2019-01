Klimaministeren anser det for helt naturligt, at han først så rapport fra Klimarådet, da den var helt færdig.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) var ikke orienteret om indholdet af en kritisk rapport fra Klimarådet, inden regeringen besluttede ikke at forlænge mandatet for rådets daværende formand, Peter Birch Sørensen.

Det oplyser Lars Christian Lilleholt onsdag i Folketingssalen, hvor han bliver udspurgt om udskiftningen af Peter Birch Sørensen. De to har skændtes offentligt om rapportens konklusioner.

- Jeg kan sige, at jeg havde ikke kendskab til klimarådets rapport og indholdet i rapporten.

- Jeg vidste, at der ville komme en rapport, det havde jeg en klar forventning om. Men indholdet har jeg helt bevidst valgt at vente med at forholde mig til, indtil der lå en færdig rapport, siger ministeren.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har til Information tidligere oplyst, at beslutningen om ikke at forlænge samarbejdet med Peter Birch Sørensen blev truffet 13. november sidste år, og at ministeriet først modtog den endelige rapport 20. november.

Information kunne tidligere i januar også fortælle, at der 30. oktober sidste år blev afholdt et møde, hvor embedsfolk fra ministeriet samt Klimarådet deltog.

Her blev flere af rapportens hovedkonklusioner drøftet, herunder at regeringen ifølge Klimarådet sænker tempoet i den grønne omstilling.

Socialdemokratiets klimaordfører, Jens Joel, spørger onsdag i Folketingssalen gentagne gange ind til, om Lilleholt var vidende om rapportens indhold, inden beslutningen blev truffet om at udskifte Peter Birch Sørensen.

Det afviser ministeren altså blankt.

Jens Joel vil også gerne høre, om andre af regeringens ministre var vidende om rapportens indhold efter mødet 30. oktober.

- Nu kan jeg kun udtale mig på egne vegne. Jeg havde ikke kendskab til indholdet af rapporten, før den blev offentliggjort.

- Sådan er det, og sådan skal det også være. Det er den måde, der arbejdes på.

- Klimarådet er uafhængigt. Derfor er det oplagt, at det skal være sådan, at vi afventer den endelige rapport, inden vi begynder at komme med eventuelle delkonklusioner, inden der ligger en færdig rapport, siger Lars Christian Lilleholt.

/ritzau/