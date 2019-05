»Groft sagt kan man sige, at Løkke er i gang med at sminke liget.«

Sådan konstaterer politisk kommentator Lars Trier Mogensen efter B.T.'s seneste meningsmåling fra YouGov.

Målingen er foretaget mellem 15. og 19 maj, og den viser blandt andet en lille fremgang til Venstre.

Det er interessant, da Lars Løkke Rasmussen udgav sin omdiskuterede bog 'Befrielsens øjeblik' den 16. maj, hvor han blandt andet foreslog en SV-regering og satte gang i debatten om formandsopgøret igen.

»Det overrasker mig ikke. Han står med ryggen mod muren og så kaster han nogle ting ud, som har til formål på meget kort sigt at give et lille hop. Der er en meget bred appel i sådan et forslag om en SV-regering,« siger Lars Trier Mogensen.

Den samme dag, som Lars Løkke udgav samtalebogen, stod Venstre til 15,5 procent af stemmerne i en YouGov-meningsmåling.

Men i dag - tre dage senere - er tallet altså vokset til 16,5 procent, hvilket svarer til 30 mandater.

Og selvom det ikke står til at blive et blåt flertal efter valget, så skal man ifølge Lars Trier Mogensen ikke kimse af vigtigheden i, at partiet isoleret set får et godt valg.

»Taktikken er at vinde det hele, men hvis man ikke kan det, så betyder det enormt meget, især når man muligvis går af, at partiet ikke går voldsomt tilbage. Det betyder generelt utrolig meget, hvordan partiet klarer det i forhold til sidste valg,« siger Lars Trier Mogensen.

Ved valget i 2015 fik Venstre 19,5 procent af stemmerne, hvilket svarede til 34 mandater.

Politisk kommentator for Altinget.dk, Erik Holstein, kan også sagtens se, at forslaget om en SV-regering kan give Venstre et skub fremad.

»Der er ikke noget overraskende i, at Løkke kan få en lille stigning efter udspillet, fordi det virker tiltalende for mange vælgere at samarbejde over midten,« siger han.

Men der er én men:

»Problemet er jo, at Konservative går fra 6,5 til 5,5 i din måling, så det er ikke, fordi udspillet giver blå blok en masse fremgang. Det ville være en del bedre,« siger Erik Holstein.

Til gengæld giver han Lars Trier Mogensen ret i, at en isoleret Venstre-fremgang kan være altafgørende for statsministeren.

»Det er selvfølgelig enormt vigtigt, at Venstre får et godt valg. Hvis Løkke skal have den mindste chance for at blive siddende et stykke tid efter valget, så kræver det et ordentligt resultatet. Hvis både regeringsmagten tabes og Venstre får et dårligt valg, så kommer der et enormt pres på ham,« siger Erik Holstein.

Her er en stigning fra 15,5 til 16,5 dog bestemt ikke nok til, at Venstres valg bliver vurderet som 'godt'.

»De fik 19,5 i 2015, og det var et katastrofalt resultat, så 16,5 er et helt ekstremt utilfredsstillende resultat. Hvis de stemmemæssigt ikke kommer over det seneste valg, så vil der være et helt enormt pres,« understreger Erik Holstein.