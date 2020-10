Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra Socialdemokratiet i sagen om overborgmester og partiets næstformand Frank Jensen (S), der lørdag rammes af nye beskyldninger om krænkende adfærd over for to kvinder.

Men Mogens Jensen (S) siger i sin egenskab af ligestillingsminister, at han mener, at der skal skabes en kulturændring.

- Jeg vil som ligestillingsminister ikke blande mig i konkrete enkeltsager. Mit fokus er, at vi får skabt en kulturændring overalt i samfundet, siger han i en skriftlig kommentar.

- Det gælder ikke kun i politik og i medierne, men også på de mange arbejdspladser over hele landet, hvor folk bliver udsat for ting, der ikke er i orden.

Mogens Jensen har afvist at give interview om sagen. Men han har tidligere talt om "nultolerance" og givet sin opbakning til de fortrinsvis kvinder, der står frem.

Ligestillingsministeren er som næstformand i partiet en del af Socialdemokratiets ledelse sammen med Frank Jensen, der også er næstformand. Overborgmesteren har også afvist interview.

Mogens Jensen henviser i stedet til Jan Juul Christensen, der er partisekretær. Han har over for Jyllands-Posten, der bringer historien lørdag, afvist at stille op til interview.

Jan Juul Christensen var i september informeret om en af de nye Frank Jensen-sager og var involveret i håndteringen af sagen.

En af kvinderne fortæller lørdag om en sag fra 2012, hvor overborgmesteren lagde sin hånd på hendes lår og lod den fortsætte op til inderlåret.

En anden kvinde fortæller om en sag fra 2017, hvor han nussede hendes ben og fødder gentagne gange trods afvisninger.

Tre af Frank Jensens sager fra 2011, 2012 og 2017 har fundet sted, mens han var overborgmester og dermed øverste leder for tusindvis af ansatte i kommunen.

Sagen fra 2011 havde stor bevågenhed, men der blev ikke rejst en sag af forvaltningen.

/ritzau/