Det er uacceptabelt, at De Radikales Lotte Rod bliver groft angrebet på sociale medier efter krænkelsessag.

Ligestillingsminister Mogens Jensen (S) tager afstand til de mange kritiske kommentarer og de angreb, der er kommet mod De Radikales Lotte Rod, efter at en sag mellem hende og Morten Østergaard endte med sidstnævntes afgang.

Morten Østergaard trak sig onsdag som politisk leder for De Radikale, da folketingsgruppen havde mistet tilliden til ham, fordi han havde skjult, at det var ham, der havde var centrum for en krænkelsessag, der lå 10 år tilbage.

Selv om både han og hele gruppen har understreget, at det ikke var sagen men hans håndtering af den, der førte til hans afgang, har mange på sociale medier alligevel følt sig kaldet til at skarpt kritiser Lotte Rod og beskylde hende for både hysteri og rænkespil.

- Denne uacceptable tilsvining af Lotte Rod er endnu et bevis på at sexisme findes i for stort omfang.

- Alle ledere må tage ansvar for samværspolitik, hvor sexisme er no-go med klare konsekvenser og at krænkede har et trygt sted at henvende sig, skriver Mogens Jensen på Facebook.

Oven på det dramatiske gruppemøde onsdag, hvor Morten Østergaard endte med at trække sig, er der kommet flere tusinde kommentarer på Lotte Rods Facebook-profil.

- Hvad sker der lige for dig? Var det virkelig nødvendigt for dig at ødelægge en andens liv for en hånd på låret?, lyder en.

Andres kritik var mere subtil, som eksempelvis tv-kendissen Jim Lyngvild, der lagde et foto ud af sin mand Mortens hånd på sit lår og skrev:

- Morten har lagt hånd på mit lår ... det billede gemmer jeg de næste 10 år, i fald jeg kan bruge det mod ham ... måske kan det en dag give mig en ministerpost eller et ridderkors ... hvem ved!

Der bliver også spekuleret i, hvorvidt hele sagen og udrulningen af den er et rænkespil, der skulle bruges til at vælte Morten Østergaard og sætte Sofie Carsten Nielsen på posten.

- Jeg kan ikke acceptere sladderen om, at Sofie havde orkestreret det hele, for at komme til magten. Det er simpelthen en svinsk beskyldning!, skrev medlem af Folketinget for De Radikale Kathrine Olldag torsdag på Twitter.

Til Ritzau har to eksperter i sexisme udtryk bekymring over, om den massive kritik af Lotte Rod kan betyde, at færre kvinder tør stå frem.

- Når man ser, hvad der sker med Lotte Rod i kommentarsporet, så er risikoen, at de vidnesbyrd, der er væltet ud de seneste uger, igen forstummer.

- I hvert fald må enhver, som de seneste uger har forlangt, at der blev sat navn på, lige genoverveje, hvad det er, man forlanger af andre mennesker, siger Henriette Laursen, direktør i Kvinfo.

/ritzau/