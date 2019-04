Tre blå ministre fra Venstre er tirsdag formiddag gået i et frontalangreb på rød blok og særligt socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen.

På et pressemøde klokken 10.15 lod ministrene danskerne vide, at det vil få alvorlige konsekvenser for Danmark, hvis lederen af oppositionen skulle komme til magten efter næste valg.

»Vi har brug for åbent og ærligt at sige i dag, at det vil få alvorlige konsekvenser for Danmark,« lød det fra Inger Støjberg, der indledte pressemødet.

Ifølge Inger Støjberg er anledningen for pressemødet udmeldingen fra Radikales formand, Morten Østergaard, om udlændingepolitikken i Danmark.

Inger Støjberg kaldte det et 'afgørende øjeblik i dansk politik,' da Morten Østergaard i sidste uge gav udtryk for, at han og partiet vil stille ultimative krav til socialdemokraterne. Hvis ikke Mette Frederiksen vil lempe på det såkaldte paradigmeskifte, vil han ikke støtte hende som statsminister, lød truslen.

»Det vil gøre Danmark til et mere attraktivt sted at komme som asylansøger,« lød budskabet fra Inger Støjberg om konsekvenserne ved Morten Østergaards udmelding.

‘Det er den helt forkerte vej at gå,’ og det er ‘stærkt bekymrende,’ lød det videre fra Inger Støjberg, der var flankeret af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og udviklingsminister Ulla Tørnæs.

Inger Støjberg tog derefter fat på at forsøge at begrunde sine påstande med et historisk tilbageblik.

»Vi kan konstatere, at antallet af asylansøgere stiger, når de røde partier har magten,« lød det fra Støjberg, idet hun indledte sin personlige historieundervisning:

I 00’erne fik de borgerlige partier styr på tilstrømningen efter en fejlslagen udlændingepolitik op gennem 90’erne, opridsede hun.

“Vi er garant for en lav asyltilstrømning til Danmark,” sagde ministeren.

Opdateres...