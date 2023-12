Onsdag aften har miljøminister, Magnus Heunicke (S), indkaldt samtlige partiers miljøordførere til briefing.

Det skriver han selv på X:

'Jeg har i dag indkaldt ordførerne fra alle partier til en briefing i morgen kl. 12 fra vores myndigheder om det store arbejde med de to alvorlige miljøsager, der udspiller sig i Danmark samtidig.'

Sagerne, Heunicke refererer til, er henholdsvis et massivt jordskred ved virksomheden Nordic Waste i Randers og en igangværende situation med containere ud for og på den nordjyske vestkyst.

Containere, der både er i vandet, skyllet op på land - og ligger på havets bund netop nu.

'Myndighederne arbejder sammen med lokale kræfter på højtryk i begge sager, som er vidt forskellige men som begge er konsekvenser af voldsomt vejr,' skriver ministeren.

Kritik for 'ikke at lave noget'

Miljøministeren har for nylig været i vælten, hvor flere partier kritiserede Heunicke for ikke at 'lave noget.'

Det skyldtes blandt andet, at han slet ikke havde indkaldt til politiske forhandlinger på miljøområdet, siden han blev minister for et år siden.

»Problemerne hober sig jo op, og vi er klar til at arbejde, men vi bliver ikke indkaldt til nogen forhandlinger,« sagde havmiljøordfører for SF, Marianne Bigum, i den forbindelse.

Dog indkaldte miljøministeren til politiske forhandlinger tidligere på måneden, og således igen onsdag aften.