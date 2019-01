Regeringens forslag om at afskaffe lukkeloven vækker alt andet end glæde ude hos dem, der bliver berørt af det: De ansatte i butikkerne.

»Jeg er ikke interesseret i at blive i branchen, hvis vi ikke længere har fri på helligdagene.«

For Thomas Nordmann Lund, der arbejder i en Lidl-butik i Aalborg, var det langt fra sød musik i ørerne, da han fredag hørte om regeringens nye planer om ikke blot at lempe, men helt afskaffe lukkeloven.

Det vil betyde, at alle landets butikker må holde åbent syv dage om ugen, 365 dage om året - modsat i dag, hvor butikkerne skal holde lukket 13 dage samt halvdelen af nytårsaftensdag. Bliver det virkelighed, vil Thomas Nordmann Lund finde sig et andet job.

Jeg kan ikke se, at det er nødvendigt at have så højt et serviceniveau, at ingen af os behøvede at have et køleskab derhjemme. Vi kan jo bare gå hen og handle hele tiden Ulla Jensen, tillidsmand i dagligvarekæde

»Vi, der arbejder i butik, er i forvejen blandt de lavestlønnede i samfundet, og jeg synes ærligt talt, man har mange muligheder for at handle ind i dag,« siger han.

Ulla Jensen er enig. Hun er tillidsmand for omkring 1.500 ansatte i en dagligvarekæde, som hun ikke ønsker at få navnet frem på. B.T. ved dog hvilken kæde, der er tale om - og har derfor valgt at efterkomme hendes ønske.

»Mine kolleger er begyndt at diskutere, hvem der skal passe deres børn. Det er det evige problem. Jeg er oprevet over forslaget. Jeg kan ikke se, at det er nødvendigt at have så højt et serviceniveau, at ingen af os behøvede at have et køleskab derhjemme. Vi kan jo bare gå hen og handle hele tiden,« siger hun og fortsætter:

»Danmark har butikker nok til et land med otte millioner indbyggere. Politikerne skulle hellere holde op med at tillade nye butikker.«

Synes du, det vil være en god idé at afskaffe lukkeloven?

Politisk har både Soicialdemokratiet og Dansk Folkeparti fredag sagt nej tak til forslaget fra regeringen, som derfor lader til at få en noget svær gang på jord. HK Handel kalder også forslaget for 'uigennemtænkt'.

Men hvad ville der egentlig ske, hvis regeringen får magt, som den har agt?

Det har Bruno Christensen, der gennem mere end 50 år har beskæftiget sig med dansk detailhandel, et bud på:

»Vi vil ikke se nogen synderlige forandringer,« siger han.

Bare fordi man må holde åbent, er det langt fra sikkert, man vil gøre det. Bruno Christensen, detailhandelsekspert

Er det så bare symbolik?

»Ja, mest af alt. I dag kan vi altid finde steder, vi kan købe dagligvarer. Hvis lukkeloven fjernes, vil der være flere supermarkeder, der holder åbent på helligdage. Men det vil ikke flytte markedsandele, fordi salget er begrænset.«

Endelig skal man huske, at døgnåbne supermarkeder er forsøgt herhjemme hos hele Bilka-kæden og en stribe Netto-butikker over hele landet. Men kunderne svigtede, og i dag har kun enkelte Netto-butikker døgnåbent.

»Bare fordi man må holde åbent, er det langt fra sikkert, man vil gøre det,« siger Bruno Christensen.

Foto: Johan Gadegaard/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Johan Gadegaard/Ritzau Scanpix

Heller ikke de såkaldte udvalgsvarebutikker - isenkræmmere, tøjbutikker, boghandlere med mere - vil holde længere åbent, selv om de får lov, vurderer Bruno Christensen.

»Søndagsåbent er ikke engang populært i dag i mange bymidter. Det bliver næppe større, fordi må holde åbent alle søndage.«

Bruno Christensen bemærker også, at meget i debatten for og imod lukkeloven handler om følelser. Og måske ikke helt så meget om virkeligheden.

»Der skabes tit et billede af den lille købmand henne om hjørnet. Men sandheden er bare, at han døde for 30 år siden.«