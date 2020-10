R-leder vidste nok om Østergaards adfærd til, at der skulle have været grebet ind, skriver Martin Lidegaard.

Martin Lidegaard (R) skriver i et opslag på Facebook, at han ikke betvivler Ida Aukens fortælling om upassende adfærd fra tidligere leder for De Radikale Morten Østergaard.

I opslaget lyder det, at flere personer i ledelsen - herunder Sofie Carsten Nielsen - burde have grebet tidligere ind over for Østergaards adfærd.

- Og allersenest, da Lotte Rod og Katrine Robsøe fortalte om deres sager. Den ærlige erkendelse tror jeg er afgørende for, at vi kan genskabe vores troværdighed udadtil og tilliden indadtil, skriver Martin Lidegaard

Det er "den vigtigste pointe" skriver Lidegaard.

Opslaget kommer, efter at Ida Auken onsdag i et længere opslag skrev om en episode fra 2017, hvor Morten Østergaard skulle have opført sig upassende over for en kvinde.

I opslaget lød det, at Sofie Carsten Nielsen havde dækket over Østergaard, selv om Ida Auken havde fortalt hende om sagen.

Sofie Carsten Nielsen har benægtet den udlægning.

Martin Lidegaard afviser endvidere at have "orkestreret" Ida Auken i forbindelse med opslaget. Han har ikke været bekendt med sagerne på forhånd, skriver han.

Sagen tog sin start, da Morten Østergaard for lidt over en uge siden forlod posten som radikal leder efter at have indrømmet at have lagt en hånd på partifællen Lotte Rods lår for ti år siden.

Sofie Carsten Nielsen blev ny politisk leder.

Senere skrev Østergaard på Facebook, at han for flere år siden blev bekendt med tre sager om, at kvinder havde oplevet uønsket kontakt fra ham.

Siden er folketingsmedlem Katrine Robsøe stået frem, mens Ida Auken har fortalt om episoden fra 2017.

/ritzau/