For nylig har både Jens Rohde og Ida Auken forladt De Radikale. Rohde er løsgænger, Auken er socialdemokrat.

Martin Lidegaard er tilbage i ledelsen i De Radikales folketingsgruppe.

Han er valgt som næstformand. Det sker på bekostning af Andreas Steenberg, som dog forbliver i gruppeledelsen.

Meldingen om Lidegaards tilbagevenden i ledelsen kommer, kort efter at Jens Rohde og Ida Auken har meldt sig ud af partiet. Lidegaard har selv overvejet sin fremtid i partiet de seneste uger, siger han.

- Jeg skal ikke lægge skjul på, at netop i frustration over den fornyelse, der ikke er på Christiansborg i øjeblikket, har jeg været langt i overvejelserne om at gå helt ud. Ud af politik. Ud af Det Radikale Venstre, siger Lidegaard.

- Jeg har også overvejet at lave et nyt parti. Men det, der nu får mig til at vælge De Radikale til, er, at Sofie og resten af gruppen og partiet allerede har taget store skridt i retning af en mere dialogsøgende, en mere midtersøgende og ambitiøs politisk kurs, som jeg kan se mig selv i, siger den tidligere udenrigsminister.

/ritzau/