Før valget lød det fra De Radikale, at man ikke kunne støtte en regering, der arbejder for at oprette et asylcenter i Rwanda.

Nu lyder det fra partiets politiske leder, Martin Lidegaard, at han har en 'stærk tro' på, at man nok skal finde en 'landingsbane' i forhold til planerne.

Det fortalte han til pressen i forbindelse med, at han tirsdag havde mødtes med den fungerende statsminister Mette Frederiksen (S) på Marienborg.

»Vi kan ikke lægge stemmer til en enegang på det her område fra Danmark, men vi ser en masse mulige landingsbaner for, hvordan vi i en bredere europæisk kontekst kan arbejde for modtagecentre i Afrika,« svarede han på et spørgsmål om partiets planer vedrørende en kommende regering, der vil arbejde videre med et modtagecenter i Rwanda – hvilket er Socialdemokratiets plan.

»Så vi går ind i det med et åbnet sind og en ret stærk tro på, at den landingsbane skal vi nok finde,« tilføjer han.

Han forklarer dog, at det vil være svært med den 'eksakte model', der ligger på tegnebrættet nu.

På et spørgsmål om, hvorfor han ikke kan sige, om partiet fortsat vil erklære mistillid til en regering, der vil arbejde videre med planerne, svarer han:

»Jeres fortolkning af det ultimative er meget ultimativt. Det er som om, I kun vil høre den ene del af sætningen. Lige det her kan vi ikke se os selv i og kommer ikke til at se os selv i.«

Han forklarer videre, at tingene ikke er så 'sort-hvide':

»Det er ikke sort-hvidt på den måde, at man ikke kan finde landingsbaner her. At man ikke kan finde mulige veje at gå, der både tilfredsstiller ønsket om at lave et modtagecenter i Afrika, men som samtidig beskytter flygtningene. Og ikke en model, som vi ikke rigtig synes løser problemet,« siger Martin Lidegaard.