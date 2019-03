Der er ikke parlamentarisk grundlag for nok liberale tiltag, og derfor bør LA ikke være i regering, mener LAU.

Nogle ting er blevet gennemført. Men nogle af de vigtigste af Liberal Alliances (LA) mærkesager har der ikke været flertal for i Folketinget.

Derfor bør LA ikke være en del af en regering efter næste folketingsvalg, hvilket partiet ellers går til valg på.

Det mener regeringspartiets ungdomsorganisation, Liberal Alliances Ungdom (LAU), forud for LA's landsmøde lørdag i København.

- Der er ingen tvivl om, at vi hellere havde set, at man havde holdt sig uden for regeringen og i stedet havde brugt tid på at tale nogle af mærkesagerne op og tale værdikampen op, siger LAU-landsformand Signe Bøgevald Hansen.

- For på nuværende tidspunkt har man ikke et parlamentarisk grundlag, som gør, at man kan få gennemført de nødvendige liberale tiltag.

- Derfor mener vi i Liberal Alliances Ungdom, at Liberal Alliances rolle er forrest i værdikampen for en mindre stat og for mere frihed og ansvar, altså uden for regeringen, siger hun.

Signe Bøgevald Hansen nævner medieforliget, hvor Danmarks Radio blev beskåret, samt afskaffelsen af blasfemiparagraffen som eksempler på gode ting, som Liberal Alliance har været med til at gennemføre som en del af VLAK-regeringen.

Negativsiden tæller ifølge Signe Bøgevald Hansen blandt andet burkaforbuddet, tiggerloven og især en nedsættelse af topskatten, som LA forgæves har kæmpet for.

Dansk Folkeparti har imidlertid været en effektiv og hårdhændet stopklods for det projekt.

Alt i alt betyder det, at LAU mener, at LA ikke bør være en del af regeringen.

Spørgsmål: Er det bedre at tone rent flag med liberal politik?

- Ja, det synes jeg, at positionen bør være. For Liberal Alliance er det eneste liberale parti i Danmark, og det er en vigtig rolle, partiet har.

- Der er mange vigtige ting, man skal kæmpe for i dagens Danmark. Men jeg tror, at den kamp tages bedst uden for regeringen, siger Signe Bøgevald Hansen.

- Vi har en vigtig kamp foran os. For det første skal vi kæmpe for en liberal verdensorden, som er truet fra flere sider. Også fordi vi lever i et land, hvor staten fylder rigtig meget, og både højre og venstre synes, at den skal fylde endnu mere.

- Der bør Liberal Alliance være dem, der siger stop, og være dem, der tager individet og mennesket i forsvar, siger hun.

Meningsmålingerne peger i øjeblikket mod, at Liberal Alliance kommer til at befinde sig i opposition efter valget.

Ifølge politisk kommentator Jarl Cordua vil partiet få svært ved at få liberale værdier igennem i en socialdemokratisk ledet regering.

- Det bliver fire års ørkenvandring stort set uden indflydelse. Det meste vil foregå på rød banehalvdel, og det vil ikke være LA, der vil gå på kompromis i den økonomiske politik, siger han.

