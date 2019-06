Liberal Alliance har brug for et friskt pust i spidsen for folketingsgruppen.

Sådan siger formanden for Liberal Alliances Ungdom, Signe Bøgevald Hansen, efter at politisk leder Anders Samuelsen torsdag trådte tilbage fra posten i erkendelse af partiets katastrofevalg, der blandt andet betød, at han ikke selv blev genvalgt.

»Partiet ligger, som det har redt. Det bør give anledning til selvransagelse, og vi skal turde være dem, der tager de vigtige borgerlige diskussioner såsom at kritisere velfærdsstaten. Det er der ikke andre, der tør,« lyder det fra Signe Bøgevald Hansen.

Set med ungdomsformandens briller er der ingen tvivl om hvem af de fire folketingsmedlemmer, der kan løfte den opgave.

»Det er kun Alex Vanopslagh, der kan stå for den fornyelse - som i virkeligheden går ud på, at partiet går tilbage til den linje, det havde før det trådte ind i regeringen. Dengang turde vi råbe op, og det havde vi succes med.«

Alex Vanopslagh, der i øvrigt er tidligere formand for Liberal Alliances Ungdom, kommer med politisk erfaring fra Københavns Borgerrepræsentation, hvor han har siddet siden januar 2018.

Men han har ingen erfaring med arbejdet i Folketinget. Det mener Signe Bøgevald Hansen dog ikke behøver at ligge ham til last.

»Vi har behov for et nyt, friskt pust. Desuden tvivler jeg på, vi kommer til at være med i de store forlig og aftaler i denne valgperiode.«

Hun mener til gengæld, partiet har en god mulighed for at udnytte oppositionsrollen til at samle nye vælgere. Og her er Alex Vanopslagh ikke helt ueffen, påpeger hun.

»Alex har vist, at han både kan samle stemmer i Vestjylland og i København. Det er et godt udgangspunkt.«

Hun har ingen kommentarer til, hvorvidt Ole Birk Olesen også kunne blive en god politisk leder for partiet.

»Det er lidt hypotetisk,« siger hun.

Alex Vanopslag har fredag ikke ønsket at kommentere sit eventuelle kandidatur til posten som politisk leder.