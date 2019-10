Liberal Alliance invaderes af stigende konservatisme, mener Christina Egelund, der melder sig ud partiet.

Hun blev ikke genvalgt for Liberal Alliance ved folketingsvalget i juni, og nu melder Christina Egelund sig ud af partiet.

Det fortæller hun til DR.

Christina Egelund var frem til valget gruppeformand og politisk ordfører. Hun røg ud af Folketinget efter valget i juni, hvor Liberal Alliance gik fra 13 til 4 mandater.

- For mig er det helt tydeligt, at Liberal Alliance ligesom mange andre partier er splittet mellem en national strømning på den ene side og en moderne, liberal strømning på den anden side, siger Christina Egelund.

- Jeg tilhører den sidste, og jeg oplever, at den strømning er under pres i LA.

- Det er, som om at partiet invaderes af en stigende konservatisme - og så hører jeg ikke længere hjemme der, siger hun til DR.

Hun efterlyser blandt andet et klart forsvar for det internationale samarbejde.

Hun nævner som eksempel, at partiet burde forsvare retsstaten i den aktuelle debat om fremmedkrigere, hvor et bredt flertal i Folketinget vil åbne for at fratage deres pas uden om en domstol.

Christina Egelund kan ikke svare på, om hendes farvel til Liberal Alliance også er et farvel til politik generelt.

/ritzau/