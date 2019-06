Liberal Alliance vil give flere penge til og bedre forhold for private aktører i ny plan.

Liberal Alliance lancerer plan for, hvordan borgere kan få mere frit valg. Det indebærer blandt andet bedre muligheder for at starte private pasningsordninger, flere penge til privat- og friskoler og udvidet sygehusvalg.

Samtidigt fremlægger partiet en udvidet udgave af sin økonomiske 2030-plan.

- Vi vil sætte borgerne i centrum.

- Vores fritvalgsudspil vil sikre danskerne og de danske familier mere frihed i hverdagen og vores velstandsplan er fuldstændig afgørende for os, hvis vi skal sikre de indtægter, som kan give et godt velfærdssamfund også i fremtiden, skriver partileder Anders Samuelsen i en pressemeddelelse.

I udspillet fra partiet, der peger på Lars Løkke Rasmussen (V) som statsminister, fortæller partiet, at det blandt andet vil gøre det lettere at starte en institution, gøre det lettere for forældre at vælge en institution samt at øge tilskuddet til private institutioner.

For privat- og friskoler vil Liberal Alliance øge tilskuddet - den såkaldte koblingsprocent - til 80 fra de nuværende 76 procent. Det betyder, at privatskoler skal have en støtte på 80 procent af det, en folkeskoleelev koster.

Sidst vil partiet udvide det frie sygehusvalg til at gælde fra første dag efter visitering og ikke som nu 30. dag.

I forbindelse med præsentationen opdaterede Liberal Alliance også sin økonomiske plan frem mod 2030 efter blandt andet at have foreslået en afskaffelse af uddannelsesloftet.

Ifølge planen vil den via blandt andet nulvækst i det offentlige, en produktivitetsvækst på en procent om året, og afskaffelse af efterløn skaffe 155,1 milliarder kroner.

De penge skal bruges på blandt andet skattefradrag på indkomst, en sænkelse af selskabskatten til 12,5 procent og sænkning af en række afgifter.

- Både Venstre og Socialdemokraterne har brugt rub og stub af danskernes skattekroner på at gøre den offentlige sektor endnu større. Liberal Alliance vil en anden vej, skriver Anders Samuelsen.

/ritzau/