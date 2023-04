Lyt til artiklen

Mens flere kommuner skriger på hænder, vil Liberal Alliance have færre offentligt ansatte.

Og mens Alex Vanopslagh på weekendens landsmøde gerne ville tale om borgerlige værdier, ville B.T. gerne have konkrete svar på, hvor de offentligt ansatte skal findes.

Det fremgår nemlig af partiets 2035 plan, at de vil finde en stor del af milliarderne i det offentlige:

Med nulvækst, 10 procent produktivitetsforbedringer og en tilbagerulning af Mette Frederiksens stigninger »udover det demografiske træk.«

En politik, der, afhængig af hvem man spørger, vil betyde mellem 70-95.000 færre offentligt ansatte frem mod 2035.

Så hvor skal de findes? Det svarede Alex Vanopslagh B.T. på til weekendens landsmøde.

»Jamen jo i høj grad i administrationen. Det er jo cirka halvdelen af den eksplosive vækst, der har været i offentligt ansatte, der enten er akademikere eller folk ansat i administrationen.«

Og hvor mange kan der findes der frem mod 2035?

»Jeg tror jo på, at man sætte det som et bindende politisk mål, at man skal tilbage til niveauet for 2007. Og så vil det jo betyde, at der skal være væsentligt færre ansatte i statsadministrationen, regionerne og kommunerne.«

Du taler om ledelse og administration, men hvor mange færre offentligt ansatte finder du der frem mod 2035?

»Jeg lover, at jeg på to minutter kan finde de konkrete tal for det. Jeg kan ikke huske det i hovedet.«

Hvor skal de andre findes?

»Hvor de andre skal findes?

Ja, dem du ikke kan finde i administration og ledelse.

»Jamen vi har jo en politik om, at på en række områder skal det offentlige levere mindre. Vi vil have mindre erhvervsstøtte for eksempel. Så der er jo nogle mennesker, der ikke skal arbejde med det i fremtiden.«

På mail har Liberal Alliance efterfølgende sendt tal fra KL, der viser, at antallet af akademikere i kommuner og regioner er steget med 16.000 fra 2007 til 2022.

Derudover henviser de til tal fra CEPOS, om at antallet af ansatte i staten er vokset med over 15.000 årsværk siden 2011.

B.T. ville gerne have spurgt Alex Vanopslagh, hvor resten af de offentligt ansatte skal findes, men han stillede ikke op til flere interviews på landsmødet.

Det ville finansordfører Ole Birk Olesen dog gerne.

Han forklarer, at Liberal Alliance er meget inspireret af den såkaldte produktivitetskommission, der konkluderede, at man nogen steder kan spare op til 10 procent på flere offentlige områder.

Han ville også gerne give sit bud på, hvor mange færre offentligt ansatte, 2035-planen vil betyde.

»Så vidt jeg husker, er der omkring 7-800.000 ansatte i Danmark, og 10 procent af det er omkring 70-80.000,« siger Ole Birk Olesen, og understreger:

»Det er ikke noget med at fyre folk. Det er langvarig reform af den offentlige sektor.«

Så de op mod 80.000, hvor skal de findes?

»Der viser produktivitetskommissionens arbejde, at hvis du for eksempel kigger på børnepasning, så kan nogle kommuner klare sig med færre ressourcer, uden at børnepasningen er dårligere,« siger finansordføreren.

Så det kan godt være pædagoger?

»Ja altså, når nogen kommuner kan klare sig med færre ressourcer end andre, er der jo ingen grund til, at vi skal bruge så mange ressourcer, som de dyreste kommuner.«

Hvordan hænger det sammen med, at nogle kommuner skriger på arbejdskraft, herunder pædagoger?

»Det hænger jo super godt sammen, for netop når man har problemer med at finde ansatte, gælder det om at bruge dem, man har, på den mest effektive måde.«

»Der er måske mindre papirarbejde, og mere ægte arbejde ude ved børn og de ældre,« uddyber Ole Birk Olesen, der flere gange fremhæver Vejle Kommune.

»Det er jo ikke sådan, at vi ønsker at indføre amerikanske tilstande. Det er Vejle-tilstande, vi ønsker, i hele Danmark!«

Udover papirarbejde, hvad er det så for nogle opgaver, der ikke skal varetages i velfærdsstaten?

»Vi ønsker ikke at sige, at de skal varetage færre opgaver. Vi ønsker at de opgaver, som varetages, bliver udført på den mest effektive måde. Så det er ikke sådan, at vi har nogen ønsker om mindre børnepasning eller mindre ældrepleje.«