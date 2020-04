Liberal Alliance er uenig i regeringens åbningsstrategi for Danmark og vil have en hurtigere åbning.

Liberal Alliance opfordrer regeringen til at føre en anden strategi i forhold til genåbningen af samfundet, end den gør.

Partiet mener, at regeringen går med "livrem og seler" og mener, at man "sagtens kan åbne" mere op. Det oplyser partiet i en pressemeddelelse.

- Vi har meget svært ved at se fornuften i at køre ud fra princippet: "Nej for en sikkerheds skyld".

- Det giver ikke mening, at man ikke giver for eksempel frisører, restauranter og caféer, der overholder forsigtighedsreglerne, lov til at åbne, skriver Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, i meddelelsen.

Mandag fortalte statsminister Mette Frederiksen (S), at regeringen ønsker langsomt og kontrolleret at begynde en genåbning af samfundet efter påske.

Hvis smittetallene holder sig i ro, og der ikke er tegn på, at danskerne slækker voldsomt på forholdsreglerne mod coronasmitte i påsken, så vil landet begynde at kunne lukkes op efter påske.

Det vil starte med dele af skoler og daginstitutioner samt private arbejdspladser, hvor man i højere grad kan møde op, hvis der bliver taget forholdsregler.

Det betyder, at den første del af genåbningen ikke indebærer, at caféer, restauranter, frisører og så videre kan åbne.

- Nedlukningen af restauranter, caféer og frisører har sendt over 100.000 danskere hjem.

- De skal have mulighed for at få en normal hverdag igen særligt når det ikke udgør en stor risiko for sundhedsvæsenet ifølge regeringens egne beregninger, skriver Alex Vanopslagh.

/ritzau/