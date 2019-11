Roskilde Kommunes 2. viceborgmester Lars-Christian Brask blev ved sidste kommunalvalg stemt ind som repræsentant for Venstre.

Men Venstre-vælgerne i den sjællandske by skal kigge sig om efter en anden kandidast næste gang, de skal en tur til stemmeurnerne.

Lars-Christian Brask har nemlig valgt at tage skiftet fra Venstre til Liberal Alliance.

Det skriver Liberal Alliance på Facebook.

»Vi er meget glade for, at Lars-Christian Brask har valgt os til og viser os den tillid, at han har lyst til at melde sig ind i partiet,« udtaler Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, i Facebook-opslaget.

Selv udtaler hovedpersonen, at han ser sig selv passe godt ind i det 'revitaliserede Liberal Alliance', og at han vil stille op til næste folketingsvalg og kommunalvalg.

»Det her skal ses som et positivt tilvalg af de stærke liberale værdier, som er Liberal Alliances DNA. Jeg har været rigtig glad for min tid i Venstre, men jeg ser mig selv og min politiske fremtid i det revitaliserede Liberal Alliance med Alex Vanopslagh i spidsen,« siger Lars-Christian Brask og fortsætter:

»Det er min ambition, at jeg også vil stille op til Folketinget for Liberal Alliance ved næste valg, ligesom jeg selvfølgelig også stiller op til Kommunalvalget i 2021. Indtil da holder jeg som ene mand skansen for Liberal Alliance i Roskilde byråd«.