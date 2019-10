Liberal Alliance mister årligt 3,18 millioner kroner af den offentlige støtte med Ammitzbøll-Billes exit.

Simon Emil Ammitzbøll-Billes farvel til Liberal Alliance efterlader et hul i pengekassen hos partiet.

Det skriver Ekstra Bladet.

Af de knap 700.000 kroner, folketingsgruppen modtager i offentligt tilskud hver måned, mister den godt 265.000 kroner.

På et år betyder det, at der kommer 3,18 millioner kroner mindre ind på Liberal Alliances konto.

Gruppens økonomi bliver ifølge Ekstra Bladet forværret, da et såkaldt eksperttilskud frafalder, når en folketingsgruppe består af mindre end fire mandater.

Derudover bliver det basisbeløb, som Liberal Alliance modtager, sænket.

Tirsdag aften meddelte Simon Emil-Ammitzbøll-Bille, at han forlader partiet efter uenighed i folketingsgruppen om de politiske værdier.

- Jeg forlader partiet, fordi jeg ønskede at trække det i en mere værdiliberal retning med åbenhed over for verden, fokus på frisind og retssikkerhed samt en udlændingepolitik, der er en anden end Inger Støjberg-linjen. Det har der ikke være opbakning til, sagde han tirsdag.

Dermed består gruppen nu af tre tilbageværende medlemmer: partileder Alex Vanopslagh, Ole Birk Olesen og Henrik Dahl.

Antallet af mandater i Folketinget har også en betydning for, hvor meget den samlede gruppestøtte fra staten løber op i.

I forvejen blev den økonomiske støtte til partiet svækket, efter at partiet mistede ni mandater ved folketingsvalget i juni.

For nylig meldte den tidligere toppolitiker Christina Egelund sig også ud af partiet, efter at hun ikke opnåede genvalg ved folketingsvalget i sommer.

Simon Emil-Ammitzbøll-Bille har endnu ikke gjort op med sig selv, om han vil være løsgænger og fortsætte i Folketinget, eller om han måske vil melde sig ind i eller starte et nyt parti.

/ritzau/