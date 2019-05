Krisen kradser for det næstmindste parti i regeringen.

Blot 2,4 procent af vælgerne ville sætte deres kryds ved Liberal Alliance, hvis der var folketingsvalg i dag.

Det viser en ny meningsmåling, som YouGov har lavet for B.T.

Ved sidste valg slog Liberal Alliance sin foreløbige rekord i vælgertilslutning, da partiet opnåede 7,5 procent af stemmerne.

Siden kravlede partiets politiske leder, Anders Samuelsen, op i et træ, hvorfra han med sine stålsatte øjne havde blikket stift rettet mod topskattelettelser. Han kravlede dog ned igen og ind i regeringen.

En manøvre, som vælgerne tilsyneladende nu straffer partiet hårdt for.

Folketingsgruppen ville med målingen bestå af blot fire mandater mod de nuværende 13.

»Jeg er ked af, at vi ikke ligger højere. Det håber jeg selvfølgelig, vi kommer til på valgdagen,« siger politisk ordfører Christina Egelund, som dog hæfter sig ved, at partiet står til 4,2 procent af stemmerne i Berlingske Barometer, der er et vægtet snit af alle målinger.

Giver det anledning til at overveje, om I skulle være gået i regering?

«Nej, det gør det faktisk ikke. For mig at se er det resultaterne, der tæller. Jeg synes, det er tydeligt, også i lyset af de seneste meldinger fra Venstre om offentligt forbrug og skat, at de 22 milliarder kroner, regeringen har leveret i skattelettelser, kun er kommet, fordi vi har stået fast:«

Men I har mistet to ud af tre vælgere. Var det virkelig det værd?

»Det er meget værd for danskerne, at vi med vores indsats har leveret skattelettelser. De kommer ikke af sig selv – heller ikke med en borgerlig regering,« siger Christina Egelund.

Foruden Liberal Alliances tilbagegang på et mandat går også Venstre et mandat tilbage sammenlignet med lørdagens måling. Samlet får blå blok 79 mandater inklusiv Nye Borgerlige og Stram Kurs, der begge kommer ind med henholdsvis otte og syv mandater.

Hos oppositionen kan Socialdemokratiet glæde sig over yderligere fremgang, efter at partiformand Mette Frederiksen er trådt ud af sygesengen og ind i valgkampen. Partiet stormer frem med tre mandater siden sidste måling og står nu til 52 pladser i tinget.

Samarbejdspartnerne i SF og Enhedslisten holder niveauet. Radikale Venstre vinder to mandater, mens Alternativet mister et.

Samlet sikrer det et solidt flertal til oppositionen på 96 mandater.