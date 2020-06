Anne Kirstine Cramon mener, at fyring bunder i, at hun har gjort opmærksom på "interne forhold".

Liberal Alliances presse- og kommunikationschef, Anne Kirstine Cramon, er blevet fyret.

Det skriver hun i et opslag på Facebook.

Anne Kirstine Cramon skriver, at begrundelsen for fyringen er, at hun har gjort sin chef opmærksom på "interne forhold".

- Da jeg for et par dage siden fik stukket en fratrædelsesaftale i hånden, fik jeg at vide, at det skyldtes omstruktureringer. I den efterfølgende dialog fik jeg dog en lidt anden forklaring. Nemlig, at man ønskede mig fyret for - helt i trit med ret og pligt - at have gjort min chef opmærksom på interne forhold, som han burde gøres opmærksom på, lyder det på Anne Kirstine Cramons Facebook-profil.

Hvilken chef, Anne Kirstine Cramon henviser til, uddybes ikke i opslaget. Det uddybes heller ikke, hvilke interne forhold der er tale om.

Hun fik mindre end et år i jobbet. Kort efter valget i 2019 blev hun ansat som partiets presse- og kommunikationschef.

- Jeg ønsker det bedste for Liberal Alliance og helt overordnet for den liberale sag, som - indrømmet - har det lidt svært i denne tid. Jeg ville også ønske, at jeg havde haft længere tid til at bringe mine talenter i spil for den. Det kan være, det kan lykkes et andet sted. Jeg går i hvert fald ud derfra med rank - og fri - ry, skriver Anne Kirstine Cramon i opslaget.

Hverken Liberal Alliance eller Anne Kirstine Cramon har yderligere kommentarer til forløbet omkring fyringen, da det vedrører en personalesag.

Begge steder henvises der til Anne Kirstine Cramons Facebook-opslag.

Meldingen om fyringen kommer kort tid efter, at en anden prominent rådgiverskikkelse har meldt sin afgang.

Det drejer sig om Jesper Kraft, Venstreformand Jakob Ellemann-Jensen nu tidligere særlige rådgiver.

/ritzau/