Liberal Alliance fejrede fredag aften sin ti års fødselsdag i skyggen af, at DF vil have dem smidt ud af regeringen efter valget.

»Jeg vil ikke snakke om Dansk Folkeparti,« siger Anders Samuelsen.

Vi står i baggården til værtshuset The Drunken Flamingo, og udenrigsministeren er i knælange shorts og løs skjorte.

Vi har lige trykket hånd, og det endte med en lidt halvhjertet krammer. Det er jo en fødselsdag.

Pernille Buch og Louise Ebbesen. LA's 10 års fødselsdagsfest på The Drunken Flamingo i København fredag den 3. august 2018 Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Pernille Buch og Louise Ebbesen. LA's 10 års fødselsdagsfest på The Drunken Flamingo i København fredag den 3. august 2018 Foto: Jens Nørgaard Larsen

Liberal Alliance bliver ti år, og de fejrer det på typisk LA-manér med at invitere hvem som helst på spareribs og coleslaw, og invitationen dukkede selvfølgelig op på Facebook.

På en måde er humøret højt. Men det er en fødselsdag med forhindringer. For Dansk Folkeparti har set sig så sure på LA, at de kræver, at Lars Løkke smider dem ud af regeringen efter næste valg. Og p.t. er Dansk Folkeparti det største blå parti. Selv hvis partiet går en del tilbage ved valget, er det med sikkerhed større end LA, så det er en grim trussel. Det er det, Anders Samuelsen ikke vil snakke om.

»Jeg har svaret dig på Facebook. Jeg har ikke mere at sige om det,« siger Anders Samuelsen.

I en af mine Facebook-tråde hånede han Thulesen Dahl og fastslog, at det er meget sjovere at sidde inde i regeringskontorerne og kigge ud, end at sidde udenfor og kigge længselsfuldt ind.

Anders Samuelsen, partileder for Liberal Alliance. LA's 10 års fødselsdagsfest på The Drunken Flamingo i København fredag den 3. august 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Anders Samuelsen, partileder for Liberal Alliance. LA's 10 års fødselsdagsfest på The Drunken Flamingo i København fredag den 3. august 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen

'Tror bare, jeg koncentrerer mig om at VÆRE i regering og nyde resultaterne i form af lavere skatter, færre regler og mere frihed. Klart sjovere end at tale om måske at KOMME i regering,' skrev han.

»Ingen troede på projektet for ti år siden. Så det er jo en succes. Ubetinget. Det kan godt blive bedre. Meget bedre. Det er derfor, vi ikke har nedlagt partiet. Borgerne har fået skattelettelser for 20 mia. Jeg ved ikke, om det er historisk, men det er da en del,« siger Anders Samuelsen.

Er der noget, du har fortrudt? Måske et tweet eller en opdatering?

»Der er altid noget, der kunne være gået bedre. Ingen går i gang med en iværksættervirksomhed uden at begå fejl. Og det er jo det, vi er. Vi er i en startup-fase og evaluerer løbende. Faktisk er vi længere fremme end forventet, for vi er jo kommet i regering meget tidligt,« siger Anders Samuelsen.

Senere kommer han hen og klapper mig på skulderen og spørger, hvad jeg vil skrive. Vi har kendt hinanden, siden han sad i Europa-Parlamentet for De Radikale. Det er længe siden. Han har dannet to partier i mellemtiden.

»Det bliver lidt som med De Radikale. Sådan bob-bob,« siger jeg beroligende.

Der hænger balloner og flag rundt omkring i baggården, og en diskokugle drejer sløvt rundt. Der er lidt New Yorker-stemning i den varme sommeraften. Men også en stemning, der er lidt sløv alt taget i betragtning.

»Velkommen til, alle er velkomne, også pressen, sådan da,« lyder det fra en af arrangørerne.

I arrangementets Facebook-gruppe blev der nogle timer før arrangementet sendt en besked direkte til journalister.

»Vi kan se, at journalister har meldt sig til. Men husk nu, det er en fest og ikke et pressemøde,« lød advarslen.

Det er symptomatisk, for de har det egentlig meget godt internt i partiet, men de synes, de får urimelig dårlig presse, og det er de ret trætte af. Alle har da også holdt lav profil i nogle måneder, selv den rapkæftede kuglestøder Joachim B. Olsen, så man kan næsten forestille sig det gruppemøde, hvor de blev enige om, at galskaben fra efteråret med vanvittige meldinger på Facebook, Twitter og i Børsen og andre aviser må stoppe. Nu skal der vises teamspirit i regeringen frem mod næste valg.

Selv DFs trusler om at kræve, at Løkke smider partiet ud af regeringen efter næste valg kan ikke hidse Anders Samuelsen op.

Joachim B. Olsen. LA's 10 års fødselsdagsfest på The Drunken Flamingo i København fredag den 3. august 2018 Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Joachim B. Olsen. LA's 10 års fødselsdagsfest på The Drunken Flamingo i København fredag den 3. august 2018 Foto: Jens Nørgaard Larsen

Jeg render ind i bemeldte Joachim B Olsen, og han svarer pænt på spørgsmålene.

»Diskussionen om DF må vi tage efter et valg. De er nok i blå blok, men DF er slet ikke borgerlige. Så kunne man lige så godt kalde Socialdemokratiet et borgerligt parti. Men den diskussion må vi tage efter valget,« siger han.

Går I til valg på at fortsætte som VLAK?

»Det gør vi vel, det ville være underligt at sige, vi ikke gjorde det.«

Nogle af jeres vælgere synes ikke, de har fået det, de blev lovet?

»Jeg har da heller ikke fået de skattelettelser, jeg drømte om. Jeg drømmer stadig om mange skattelettelser. Men vi har 13 mandater, og vi har sænket skatten for 16 mia, netto. Til sammenligning sænkede Thorning skatten med 0,9 mia. netto. (det er det samme tal, Samuelsen bruger, bare netto, red.). Men der mangler lige 15 mia. på marginalskatten, det er korrekt,« siger Joachim B. Olsen.

»Og selvfølgelig er jeg i festhumør. For ti år siden, havde ingen troet, vi ville sidde her i dag. Faktisk ville man ikke have troet, at partiet overhovedet eksisterede. Og at vi skulle være i regering - helt usandsynligt. Så det er en enestående præstation. Men jeg ved godt, vi er nede i en bølgedal nu. Men vi kommer op igen. Det er ligesom konjunkturer. De går også op og ned,« siger Joachim B. Olsen.

To unge kvinder, den ene højgravid og begge i festkjoler, sætter sig ned ved vores bord med velkomstdrinks og højt humør.

Vi spørger dem, hvor godt, de synes, det går.

»Det går rigtig godt. Ja ok, vi er ikke helt tilfredse,« siger marketingkonsulent Louise Ebbesen.

»Vi havde selvfølgelig håbet på større skattelettelser. Men vi kan godt se, at virkeligheden nok er lidt vanskeligere, end vi og partiet gik og troede. Det er et dilemma. Jeg kan godt forstå, Anders Samuelsen gik i regering, når han havde mulighed for det. Og jeg tror ikke, vi kunne have fået mere ud af at stå udenfor. Men det vigtigste for mig er vækst. Jeg får også snart et barn, som skal kunne leve et godt liv her i landet,« siger hun.

Veninden, studerende Pernille Buch siger:

»Jeg er især glad for Merete Riisager og har arbejdet i hendes kampagne. Det er et dejligt parti med en god stemning,« siger hun.