223 milliarder kroner.

Så mange penge regner staten med at kradse ind på moms i 2019. Det er mange penge, og også for mange, mente et menigt medlem af Liberal Alliance, der på landsmødet lørdag gjorde sig til talsmand for lavere moms.

Partileder Anders Samuelsen er ikke afvisende. Snarere tværtimod.

»Hvis der kom en i dag og ville indføre moms, så ville vedkommende blive kastet ned af brættet af hele venstrefløjen. Det er klart, at momsen vender den tunge ende nedad. Så hvis jeg kunne finde midlerne, ville jeg da ikke afvise at sænke momsen,« siger han.

Det er fedt, at det er nået dertil, at nogen spørger, hvorfor vi ikke har den skattelettelse med. Indtil nu har folk spurgt, hvorfor jeg skulle lette så mange skatter. Anders Samuelsen (LA), politisk leder

Øverst på den liberale ønskeliste står dog fortsat lavere registreringsafgift, en afskaffelse af topskatten, lavere selskabsskat og lavere bundskat.

»Det sidste giver danskerne større råderum og flere penge til forbrug,« siger Anders Samuelsen.

Så du lover ikke, at momsen kommer ned?

»Det er ikke noget, man bare lige gør, men jeg vil ikke stritte imod. Alle skattelettelser er gode skattelettelser. Også lavere moms.«

Vil du helst have lavere moms eller lavere skat?

Altså ikke et løfte?

»Jeg synes, det er fedt, at det er nået dertil, at nogen spørger, hvorfor vi ikke har den skattelettelse med. Indtil nu har folk spurgt, hvorfor jeg skulle lette så mange skatter. Det tager vi stille og roligt.«

Hos regeringspartneren Venstre har skatteordfører Louise Schack Elholm dog ikke megen appetit på at sænke momsen.

»Venstre har ingen aktuelle planer om at sænke momsen,« lyder hendes umiddelbare svar.

Venstre-ordføreren hæfter sig ved, at 223 milliarder kroner er virkelig mange penge, og at momsen i dag ikke har en forvridende effekt.

Louise Schack Elholm slår dog fast, at lavere moms principielt sagtens kunne stå i Venstres program.

»Der er ikke nogen skatter og afgifter, vi ikke gerne ville sænke, men momsen er ikke vores førsteprioritet.«

Momsen er senest ændret i 1992, hvor satsen blev øget fra 22 til 25 procent.