Da LGBT+ Danmark blev kontaktet af et lesbisk par, der var blevet afvist i et seniorbofællesskab, fordi de ikke var 'rigtige ægtefolk', var der intet at gøre.

Der var for organisationen ingen tvivl om, at kvinderne var blevet diskrimineret. Men som LGBT+-person er man kun beskyttet af den slags, hvis det foregår på arbejdspladsen.

»Det er jo absurd, at seksuel orientering og kønsidentitet ikke er beskyttet alle andre steder,« siger Susanne Branner.

Hun er sekretariatschef hos LGBT+ Danmark og peger på, at den danske lovgivning generelt halter, når det handler om beskyttelse af personer, der bryder normen for seksualitet og køn.

»Det er meget komplekst, da vi spænder over mange love. Men for os er det tydeligt, at folk med anden seksuel orientering er dårligt beskyttet. Kønsidentitet og -udtryk er slet ikke nævnt i lovgivningen,« fortæller Susanne Branner.

Problematikken kommer for Susanne Branner blandt andet til udtryk i Ligebehandlingsnævnet, der ellers er til for at beskytte os alle mod diskrimination.

Hvis man bliver diskrimineret på grund af sit køn, sin race, sin religion eller et handicap hos eksempelvis et boligselskab, kan man få sin sag taget op.

Men LGBT+-personer kan som beskrevet kun få hjælp, hvis forskelsbehandlingen er sket på en arbejdsplads.

Hvad laver Ligebehandlingsnævnet? Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling inden for og uden for arbejdsmarkedet. Nævnet hører under Ankestyrelsen, der hører under Social- og Indenrigsministeriet. I nævnet kan der træffes afgørelse om forskelsbehandling, der sker på grund af diskriminationsgrunde inden for og uden for arbejdsmarkedet. Og der er forskel. Inden for arbejdsmarkedet kan man få sin sag behandlet, hvis man er blevet diskrimineret på følgende baggrunde: køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap, national oprindelse, social oprindelse og etnisk oprindelse. Uden for arbejdsmarkedet kan man få sin sag behandlet, hvis man er blevet forskelsbehandlet på følgende baggrunde: køn, race, etnisk oprindelse og handicap. Kilde: Ligebehandlingsnævnet

Det vil SF gerne lave om, og partiet kommer derfor nu med et udspil, som skal skrive seksuel orientering og kønsidentitet samt -udtryk ind i lovgivningen.

»Vi vil gerne udvide det, så der kommer en retning, hvor man – uanset om man bliver diskrimineret på gaden, i køen, i sin boligsøgning, på arbejdsmarkedet eller andre steder – får et sted at gå hen,« fortæller LGBT+-ordfører Astrid Carøe.

»Jeg blev faktisk forundret, da jeg fandt ud af, at folk ikke har den mulighed nu.«

Det er uvist, hvor mange tilfælde der konkret er, hvor LGBT+-personer er blevet diskrimineret på baggrund af deres seksualitet og kønsidentitet. LGBT+ Danmark hører årligt om en håndfuld.

LGBT+-ordfører Astrid Carøe og hendes parti kommer nu med et udspil, der skal sikre LGBT+-personer beskyttelse mod diskrimination. Foto: Philip Davali Vis mere LGBT+-ordfører Astrid Carøe og hendes parti kommer nu med et udspil, der skal sikre LGBT+-personer beskyttelse mod diskrimination. Foto: Philip Davali

Adspurgt, om det ikke er meget arbejde at lægge i en problematik, der ikke nødvendigvis omhandler en større gruppe, svarer Astrid Carøe:

»Det er principielt. Hvis man oplever, at man ikke kan få lov til at bo et særligt sted på grund af sin seksualitet, skal man have muligheden for at klage. Der er et hul i vores system. LGBT+-personer skal være lige så godt beskyttet som alle andre.«

»Det er jo heller ikke til at sige, hvor mange sager der er, når muligheden for at føre dem ikke er der.«

Susanne Branner håber, at folk – hvis ændringen indføres – vil gå til Ligebehandlingsnævnet med deres sager.

Derudover tror hun, at det vil kunne få større samfundsmæssig betydning for diskriminerende adfærd, hvis sagerne bliver taget op.

Hun henviser til, at litigation cases – altså større, særlige sager, der køres offentligt – kan have en afskrækkende effekt, fordi man med dem får sat fokus på en problematik, og skabe præcedens for lignende sager.

»De har også en oplysende effekt, fordi der kommer offentlig opmærksomhed på dem. Det højner folks bevidsthed.«