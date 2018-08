LGBT Danmark vil gerne forbedre vilkårene for blandt andet bøsser og lesbiske. Men det koster penge.

København. På vegne af bøsser, lesbiske og andre seksuelle minoriteter i Danmark glædede det Peder Holk Svendsen som forperson for LGBT Danmark meget, da regeringen i juni præsenterede den første handlingsplan for homoseksuelle og transkønnede.

Men selv om LGBT Danmark gerne vil bidrage mest muligt til at få de 42 initiativer i planen ført ud i livet, så mangler der penge til arbejdet.

Ved den lejlighed blev der sat 25 millioner kroner af til formålet fra satspuljen, men det er ikke nok.

- Pengene rækker ikke til at tage fat om alle 42 punkter, og samtidig er der tale om projektstøtte.

- Det er ikke muligt at få tildelt driftsmidler, og derfor er det svært at lave langsigtede indsatser. Det er ikke en bæredygtig konstruktion, som den ser ud nu, siger Peder Holk Svendsen.

Han så gerne, at LGBT Danmark fik et fast årligt driftstilskud via finansloven.

- Vi dækker en befolkningsandel, som ligger et sted mellem 8 og 12 procent, men har været et overset område i mange år.

- Hos LGBT Danmark har vi den største berøringsflade med miljøet i resten af landet, og det vil alt andet lige være billigst at lade os løfte arbejdet, siger forpersonen.

Han henviser til nabolande som Norge, Sverige, Finland og Holland. Her får søsterorganisationer et sted mellem 4 og 15 millioner kroner om året i tilskud.

Det gør det muligt at øge antallet af ansatte på foreningens sekretariat og professionalisere arbejdet noget mere.

- Det er for meget at bede om, når frivillige bestyrelser skal stå med hele personaleansvaret for projektansatte og dermed med ansvaret for at sikre en vellykket gennemførelse af LGBTI-handlingsplanen, mener Peder Holk Svendsen.

I dag finansierer LGBT Danmark blandt andet driften via tipsmidlerne, kommunale tilskud og donationer fra private fonde.

/ritzau/