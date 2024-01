Er man homoseksuel, en del af LGBT+ miljøet og frekventerer homobarer i København, er man i overhængende fare for at blive overfaldet af indvandrergrupper, der holder systematisk øje med homobeværtningerne.

I hvert fald, hvis man skal tro det eksempel, som Socialdemokratiets nyudklækkede udlændinge- og integrationsordfører, Frederik Vad, har delt på sin X-profil.

Udover den påståede konstante trussel fra »indvandrergrupper« indeholder det eksempel, som Frederik Vad har delt på sin X-profil, også en konkret fortælling om et brutalt overfald med en hammer på homoklubben Jailhouse.

Men hverken det trusselsbillede, som Frederik Vad tegner, eller den konkrete overfaldshistorie kan man genkende i LGBT+ miljøet eller hos Jailhouse.

I opslaget på X deler Frederik Vad beskeder, han har fået i sin indbakke efter et interview i Berlingske 25. januar, hvor Frederik Vad langede hårdt ud efter indvandrergruppers 'herskerattitude' og dominansadfærd.

En af de delte beskeder lyder:

»Overfaldsmændene overvåger udgange og ruterne mellem bøssebarerne i Indre By og angriber så, når det passer dem.«

Det har Lars Henriksen, der er forperson for Copenhagen Pride, svært ved at tro.

»Det kan jeg overhovedet ikke genkende. Med det forbehold, at jeg ikke nødvendigvis er alle steder. Når der sker ting i miljøet, hører man hurtigt om det. Men det er første gang, jeg har hørt om det her. Det er noget, man normalt ville gøre organisationer opmærksom på,« siger han.

Heller ikke hos organisationen LGBT+ Danmark kan man genkende udsagnet.

»Hvis det var tilfældet, går jeg ud fra, vi ville have hørt om det,« siger sekretariatschef Susanne Branner.

I en af de beskeder, Frederik Vad deler som eksempel på 'dominanskulturen', beskrives en episode på homoklubben Jailhouse.

»Jeg var på Jailhouse med min kammerat, og der kom en person på toilettet samtidig som mig, som var blevet slået i baghovedet med en hammer af nogle indvandrerdrenge. Jeg hjalp ham med at rengøre såret og stoppe blødningen. Han ville hverken ringe til politi eller ambulance. Det var hverdagskost for ham.«

TRÅD OM HERSKERATTITUDE



Jeg vil løbende og drypvist smide eksempler fra min indbakke op i denne tråd. Alle eksempler er landet siden torsdag aften.



Igen: Denne debat om kultur og struktur må vi kunne have uden X påstår, at alle dermed skæres over én kam. #dkpol pic.twitter.com/1vKQCTu0Fr — Frederik Vad (@Frede_Vad) January 29, 2024

Niels Holm, der har været bestyrer på Jailhouse i over ti år, mener ikke, at episoden nogensinde har fundet sted.

Det tætteste Niels Holm kan komme på en sådan episode, var en fyr, der for mere end et år siden kom ind på klubben og sagde, at han var blevet slået med en hammer.

»Men det får vi hurtigt afkræftet. Vagterne havde set ham skvatte og slå hovedet. Han var påvirket af stoffer, og vi havde selv smidt ham ud tidligere den dag,« siger Niels Holm.

Udover at være bestyrer på Jailhouse er Niels Holm også formand i Rainbow Business Denmark. Han fastslår, at der foregår diskrimination mod folk i LGBT+ miljøet, men ikke på den måde, som det står beskrevet i Frederik Vads opslag.

»Jeg føler klart, at han prøver at bruge en minoritet (LGBT+ personer, red.) til at slå en anden minoritet i hovedet,« siger Niels Holm.

Frederik Vad fortæller, at han har fået en masse henvendelser siden interviewet i Berlingske fra folk, der deler eksempler på det, han kalder »herskerattitude.«

Hvorfor vælger du at dele dem på X?



»Fordi det er henvendelser fra borgere, og dem skal man tage alvorligt. Jeg er ikke ansat på en avis, så jeg kan ikke bruge min tid på at lave dybdegående interviews med folk, der skriver til mig. Der er mange på X, der ikke tror på, at det jeg beskriver findes. Derfor tænkte jeg, at jeg ville dele det der.«

Hvad har du gjort for at tjekke, at det, der står i beskederne, rent faktisk passer?

»Først tjekker jeg lige hurtigt, om der er tale om en anonym profil eller en, der virker som en tosse. Om det er en, der har en agenda eller lignende. Så googler jeg ofte også folk, for at se om der er en troværdighed forbundet med dem. Men jeg foretager mig ikke yderligere.«

Du har ikke tjekket historien fra Jailhouse hos en tredjepart?

»Hvem skulle det være?«

For eksempel ham, der skulle være blevet slået med hammeren?

»Det kan jeg slet ikke gå ind i, om jeg har haft den kommunikation med vedkommende.«

Niels Holm, der er general manager på Jailhouse fortæller, at han ikke kan genkende episoden med hammeren. Men at der for 1-2 år siden var en episode med en fyr, der påstod, han var blevet slået i hovedet med en hammer, men at man fik det afkræftet. Vagterne havde i stedet set, at han var skvattet og var i øvrigt påvirket af stoffer. Tænker du stadig, at episoden som den er beskrevet i beskeden er troværdig?

»Den udlægning passer ikke med den information, jeg har fået af vedkommende (der har sendt beskeden, red.). Både tidspunkt for episoden, påvirkningen af stoffer og vagternes involvering i sagen stemmer ikke overens.«

Hverken forperson i Copenhagen Pride eller sekretariatschefen i LGBT+ Danmark kan genkende det, der beskrives i beskeden om, at indvandrergrupper overvåger udgange og ruter mellem homobarer i Indre By. Giver det anledning til at genoverveje opslaget?

»Præmissen for det her er, at jeg får nogle henvendelser fra folk, som jeg deler på et medie, hvor folk siger det her ikke findes. Man kan ikke konkludere, at fordi nogen siger, de aldrig har hørt om det, at det så ikke kan finde sted.«