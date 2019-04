Mandag sang fodboldfans: "Fischer, han er gay". LGBT-forperson peger på, at der stadig er en udfordring.

Det er yderst kritisabelt, at der stadig er fodboldfans, som kommer med homofobiske tilråb.

Det mener Peder Holk Svendsen, forperson i LGBT Danmark, som er landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner. Han hæfter sig dog samtidig ved, at klubber, fanklubber og spillere har sagt fra.

- Både fra Viktor Fischers side af og fra det organiserede fodbolddanmark bliver det italesat, at det er et problem. Det er den positive side af sagen, siger han.

Der har de seneste dage været to episoder med homofobiske tilråb og sange på stadioner.

Blandt andet Dansk Boldspil-Union (DBU), Spillerforeningen, Divisionsforeningen og Danske Fodbold Fanklubber har taget skarp afstand fra tilråbene.

Søndag kom Viktor Fischer i fokus, da han efter kampen mod OB brokkede sig over, at OB-fans undervejs i kampen var kommet med homofobiske tilråb mod ham.

Mandag aften var der igen tilråb, da Brøndby mødte FC Nordsjælland i Farum. Efter kampen sang en gruppe Brøndby-fans sangen "Fischer, han er gay", hvilket oversat til dansk betyder, "Fischer, han er bøsse".

Det er kutyme, at Børndbys fans, straks når den sidste kamp inden et FCK-møde er forbi, "varmer op" til kampen mod ærkerivalen med sange rettet mod FCK. Det skete altså med en homofobisk én af slagsen mandag aften.

I august sidste år viste en undersøgelse fra DBU, at dansk fodbold stadig kæmper med homofobi.

Blandt 871 spillere, trænere, forældre og dommere i forbindelse med breddekampe på børne- og ungeområdet op til 19 år svarede 15 procent, at de oplever homofobiske tilråb.

Peder Holk Svendsen fortæller da også, at han forsat mener, at der skal gøres noget for at dæmme op for homofobi i dansk fodbold.

Han peger på, at ingen danske mandlige spillere i topfodbold er stået frem som homoseksuelle.

- Det er en udfordring, at der ikke er en kultur, hvor det er muligt, og der er rummelighed nok til, at alle segmenter af det danske samfund kan være der, siger LGBT-forpersonen.

