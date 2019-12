Jeppe Kofod (S) har meldt ud, at Danmark skal indgå i en europæisk-ledet mission i Hormuzstrædet.

Dansk deltagelse i en mission i Hormuzstrædet vil ikke sikre, at atomaftalen efterleves.

Tværtimod vil det være med til at skabe større spændinger mellem Iran og EU.

Det mener Claus Valling Pedersen, der er lektor i persisk ved Københavns Universitet og Iran-kender.

- Man vil være vrede og betragte det som en indgriben i iranske forhold. Iran betragter Hormuzstrædet som værende deres.

- Det vil betyde større spændinger mellem EU og Iran. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, siger han.

Torsdag oplyste udenrigsminister Jeppe Kofod (S), at regeringen vil sende en fregat, en helikopter og op mod 155 mand til det strategisk vigtige Hormuzstrædet.

Hormuzstrædet ligger mellem Oman og Iran og forbinder flere af landene ved Golfen.

Ifølge udenrigsministeren skal missionen være med til at "fastholde et vigtigt pres på Iran for at sikre, at atomaftalen efterleves". Også Frankrig og Holland deltager.

Men ifølge Claus Valling Pedersen vil det blot blive set som en fornærmelse.

- For mig at se er det ikke den taktik, der skal til for at fastholde aftalen. Der er gode argumenter for, at det sikrer danske og europæiske interesser i Hormuzstrædet.

- Men at det skulle opretholde presset på Iran i forhold til atomaftalen, det har jeg svært ved at se, siger han.

Iran-kenderen mener dog ikke, at missionen vil få store konsekvenser for atomaftalen, som EU forsøger at holde fast i med Iran, efter at USA trak sig i 2018.

Men det vil blive set som en handling foretaget af hele EU og ikke blot de lande, der deltager. Og derfor vil det svække samarbejdet.

- Jeg tror, at både EU og Iran er så interesserede i at opretholde aftalen (atomaftalen, red.), at det ikke er lige med det samme, at EU og Iran opgiver samarbejdet.

- Jeg tror, det bliver ved retorikken. Men klart nok vil det ikke gøre videre forhandlinger og samarbejdet lettere, siger Claus Valling Pedersen.

Danmark er verdens femtestørste søfartsnation. Også Italien og Spanien er nævnt i medierne som mulige deltagere, men landene har ikke meldt officielt ud. Tyskland har afvist at deltage.

Spændingerne omkring Den Persiske Golf har været stigende, i takt med at Iran er blevet tiltagende frustreret over amerikanske sanktioner rettet mod Irans vigtige eksport af råolie.

/ritzau/