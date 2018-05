Danmarks Almene Boliger er lettet over, at det ikke er danske lejere, der skal betale regeringens ghettoplan.

København. - Det er en rigtig god aftale.

Sådan lyder det fra en lettet Bent Madsen, administrerende direktør i Danmarks Almene Boliger (BL), der er interesse- og brancheorganisation for cirka 530 almene boligforeninger.

Udtalelsen kommer, efter regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, De Radikale og SF tirsdag er blevet enige om en aftale om finansieringen af regeringens ghettoplan.

Regeringen havde i sit udspil lagt op til, at 12 af de 21 milliarder, som finansieringen skulle koste, skulle komme fra Landsbyggefonden.

Det er en fond, som lejere betaler til via deres husleje og som typisk bruges til renovering af almene boliger.

Med tirsdagens aftale er det reduceret til ti milliarder. Men det er ikke derfor, BL er så glade.

Glæden skyldes, at Landsbyggefonden med tirsdagens aftale ikke skal refundere 100 procent af de penge, staten har brugt på ydelsesstøtte tilbage til 2007 - et beløb, som regering beregnede til omkring 13 milliarder, men som BL's egne udregninger sætter til cirka 20 milliarder.

Landsbyggefonden refunderer i forvejen en del af ydelsesstøtten, men regeringen havde altså lagt op til, at det skulle være hele beløbet.

- Vi er rigtig tilfredse med, at refusionen, der ville have været en ekstraregning, er taget af bordet, siger Bent Madsen.

Med sit oprindelige udspil havde regeringen også lagt op til et renoveringsstop i store dele af den almene boligsektor, fordi man ikke ville sætte ekstra penge af til det frem mod 2026.

Det er også fjernet til stor glæde for BL. Partierne vil i stedet tage stilling til, hvor mange penge der fremover skal bruges på renoveringer af de almene boliger i de områder, der ikke er udsatte, efter næste års folketingsvalg.

- Samtidig sørger man for, at man kan komme i gang med renoveringsprojekterne i de udsatte områder, der allerede er planlagt, så det her er en rigtig god finansieringsplan, siger Bent Madsen.

/ritzau/